İSTANBUL BEYKOZ TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

Trafik Denetleme Büro Amirliğimiz sorumluluk bölgesi içerisinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına düzenlenerek tebligat çıkarılan ve çeşitli nedenlerle adresine tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar tutanakları 09.06.2024-.10.07.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğimizde liste olarak askıya asılmıştır. Tüm Vatandaşlarımıza önemle duyrulur.