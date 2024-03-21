İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2020/1837 Esas

KARAR NO : 2023/2132



Davacı , TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET ERTEKİN, ALİ FETHİ OKYAR, AVNİ KÖMÜRCÜOĞLU, ENGİN CİVAN, OSMAN OKYAR, SEMİH ÖZGÜRER, ÜNAL ÖZÜAK, YAÇIN SAYIN arasında dairemizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle ;

HÜKÜM :

1-HMK'nın 353/1.b.1. maddesi uyarınca, davacı vekilinin ve davalılar İlgi Atamyıldız Ülcan ile Veli Öztürk vekilinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine,

2-Davacı tarafından yatırılan istinaf başvuru ve peşin karar harçlarının Hazineye gelir kaydına; bakiye 215,45 TL istinaf karar harcının davacıdan tahsiline, Hazineye gelir kaydına,

3-Davalılar İlgi Atamyıldız Ülcan ve Veli Öztürk tarafından yatırılan istinaf başvuru ve peşin karar harçlarının Hazineye gelir kaydına; bakiye 161,05 TL istinaf karar harcının bu davalılardan tahsiline, Hazineye gelir kaydına,

4-Taraflarca yapılan kanun yolu giderlerinin kendilerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Gerekçeli kararın, Dairemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce taraf vekillerine tebliğine dair;

HMK'nın 353/1.b.1 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 28.12.2023 tarihinde, oy çokluğuyla ve temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olup, söz konusu karar davacı T.EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. Vekili tarafından 15.01.2024 tarihli ve davalılar İlgi Atamyıldız ÜLCAN ile Veli ÖZTÜRK tarafından 25.02.2024 tarihli temyiz dilekçeleri ile dairemizce verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile BOZULMASI talepli olarak temyiz edilmişlerdir.

Bu itibarla dairemiz kararının hüküm özeti ve temyiz dilekçelerinin yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalılar Engin CİVAN ve Semih ÖZGÜNER'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31 maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2024