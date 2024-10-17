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        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00
        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
        SIRA NO İSİM/UNVAN ADRES DOSYA NO/TARİH TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK BORCUN MİKTARİ/TL TEBLİĞ NEDENİ
        1 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 3826-3764
        07.08.2024        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        2 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 3826-3764
        07.08.2024        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        3 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 3826-3764
        07.08.2024        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        4 ZEHRA BAŞTOSUN ALEMDAĞ MAH. ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY CAD. HACI ALİ APT. NO:50A
        ÇEKMEKÖY/İSTANBUL        		 28.08.2024
        4131-4066        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        5 SEV AÇIK HAVA REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SUADİYE MAH. BAĞDAT CAD. NO:412
        KADIKÖY/İSTANBUL        		 28.08.2024
        4132-4067        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        6 ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. NO:20 DAİRE:3
        ŞİŞLİ/İSTANBUL        		 28.08.2024
        4132-4067        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        7 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 28.08.2024
        4132-4067        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        8 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 28.08.2024
        4132-4067        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        9 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SK. NO:18 DAİRE:9994 28.08.2024
        4132-4067        		 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.
        Başkanlığımıza, 2023-2024 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02105802