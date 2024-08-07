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        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 08.08.2024 - 00:00

        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
        KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR
        DURUMU        		 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        1 34160101438 Kadıköy Merdivenköy Buhurbaba Cad. __ 730 13 85,00 Tam Maa Dükkan Arsa 8.020.000,00 2.005.000,00 Kısmen
        Konut
        Alanı+
        Kısmen Yol         		22/08/2024 10:00
        2 34400110621 Sancaktepe Samandıra Mesut Sok. __ 8955 10 134,70 Tam Arsa 3.380.000,00 845.000,00 Konut
        Alanı         		22/08/2024 10:20
        3 34180102793 Sancaktepe Samandıra Tığlı Sok. __ 8814 7 136,29 Tam Arsa 4.050.000,00 1.012.500,00 Konut
        Alanı         		22/08/2024 10:40
        4 34400110915 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 7 25,54 Tam Arsa 536.340,00 134.085,00 Konut
        Alanı         		22/08/2024 11:00
        5 34400110917 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 9 12,81 Tam Arsa 269.010,00 67.252,50

        Konut
        Alanı

        		 22/08/2024 11:20
        6 34400111074 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Ceyhan Sok. __ 8927 13 40,94 Tam Arsa 859.740,00 214.935,00 Konut
        Alanı         		22/08/2024 11:40
        ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK /MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR
        DURUMU        		 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        7 34320100627 Şile Kabakoz Killik 12 3493 1 72,47 Tam Müfrez Tarla 253.645,00 63.411,25 Kısmen
        Konut Alanı+
        Kısmen Yol
        (3493 ada 2
        parsel ile
        tevhid şartı bulun-maktadır.)        		 22/08/2024 14:00
        8 34320102134 Şile Alacalı Sarıpınar 1 2547 53 384,40 Tam Tarla 2.120.000,00 530.000,00 Kısmen
        Konut
        Alanı+
        Kısmen Yol         		22/08/2024 14:30
        9 34320102135 Şile Alacalı Köy Civarı 5 2551 12 331,19 Tam Tarla 2.500.000,00 625.000,00 Kısmen
        Konut
        Alanı+
        Kısmen Yol         		22/08/2024 15:00
        10 34320102136 Şile Alacalı Çeşme 3 2536 254 210,18 Tam Tarla 950.000,00 237.500,00 Kısmen
        Konut
        Alanı+
        Kısmen Yol         		22/08/2024 15:30
        11 34320108191 Şile Kızılcaköy _ __ 2985 5 631,75 Tam Tarla 631.750,00 164.225,00 Tarımsal Nitelikli
        Alan        		 23/08/2024 10:00
        12 34320108263 Şile Değirmençayırı _ __ 1689 87 1.439,90 Tam Tarla 4.320.000,00 1.080.000,00 Tarımsal Nitelikli
        Turizm
        Alan        		 23/08/2024 10:30
        ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM
        AMACI        		 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        13 34260103459 Üsküdar Kuzguncuk __ __ 562 3 100,00 3 yıl Arsa 51.100,00 (yıllık) 12.775,00 Bahçe (Yeşillen-dirme) Amaçlı 23/08/2024 11:00
        KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR
        DURUMU        		 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        14 34210110725 Pendik Dolayoba Eskipazar-Yavuz Sok. __ __ 5025 182,67 Tam Arsa 4.600.000,00 1.150.000,00 Konut
        Alanı         		23/08/2024 11:30
        1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
        2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler
        a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
        1) Tedavüldeki Türk Parası,
        2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
        3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
        Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
        Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
        (b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
        Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;
        Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
        Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
        3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
        4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
        5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Mal Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.
        6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
        7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
        8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
        9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02073245