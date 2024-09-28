İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI



Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması (1 Yıllık) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2024/1286117

1-İdarenin a) Adresi : Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:22 34116 Süleymaniye Fatih/İSTANBUL 34116 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2124400027 - 2124401701 c) Elektronik Posta Adresi : bilgiislem@istanbul.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması (1 Yıllık)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim Yeri : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşke Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Beyazıt - Fatih / İSTANBUL c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Süleymaniye Mah. Ayşekadın Hamamı Sk. No: 22 31116 Süleymaniye - Fatih / İSTANBUL) b) Tarihi ve saati : 23.10.2024 - 11:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

İşin konusu nevi-niteliği bakımında Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Sektör e yapılan işler, iş deneyim belgesi olarak sayılacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Süleymaniye Mah. Ayşekadın Hamamı Sk. No: 22 31116 Süleymaniye - Fatih / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.