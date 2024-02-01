Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 01.02.2024 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
        Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201112201112 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000919 21.361,14
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201210201210 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000920 57.110,40
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201210201210 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000920 37.026,58
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201210201210 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000920 19.036,80
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201101201101 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000921 104.436,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201101201101 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000921 77.944,07
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201101201101 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000921 34.812,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201209201209 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000922 32.192,19
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201209201209 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000922 20.978,58
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201111201111 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000923 111.523,44
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201111201111 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000923 78.029,23
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201111201111 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000923 37.174,48
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201208201208 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000924 27.523,80
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201208201208 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000924 18.101,49
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201110201110 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000925 160.625,64
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201110201110 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000925 113.133,99
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201110201110 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000925 53.541,88
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201207201207 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000926 37.508,40
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201207201207 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000926 24.843,06
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201109201109 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000927 127.036,68
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201109201109 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000927 90.069,01
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201109201109 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000927 42.345,56
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201108201108 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000929 28.917,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201108201108 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000929 20.637,10
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201106201106 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000931 21.060,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201204201204 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000932 38.399,40
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201204201204 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000932 25.970,79
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201105201105 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000933 97.740,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201105201105 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000933 71.122,14
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201105201105 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000933 32.580,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201203201203 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000934 25.744,50
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201203201203 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000934 17.532,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201104201104 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000935 107.136,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201104201104 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000935 78.459,26
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201104201104 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000935 35.712,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201202201202 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000936 57.321,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201202201202 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000936 39.303,10
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201202201202 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000936 19.107,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201103201103 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000937 80.379,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201103201103 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000937 59.239,32
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201103201103 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000937 26.793,00
        5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201212201212 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000938 19.249,77
        6010476819 Kuzey Mdh Hafriyat İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti 19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sk. No:4 D: No:2 Tel:5422420080 Kadıköy/ist. 201509201509 0015 2021101566F1O0000021 2021101414F270009342 34.814,92
        6091169970 Lvt Organizasyon Reklam İnşaat Oto. Ltd.Şti Rasimpaşa Mahallesi Halitağa Cadde No:34 D: No:25 Tel: Kadıköy/ist. 202301202303 0033 2023080766F1O0000193 2023071414F270007212 22.422,45
        6091205285 Lvt Organizasyon Reklam İnşaat Oto. Ltd.Şti Osmanağa Mah. Çilek Sk. Küçük Sarı Is Hanı No:6 D: No:27 Kadıköy/ist. 202201202212 0010 2023121866F1O0000149 2023121314F270000117 48.760,19
        6131654593 Mcland Elektronik Ve Bilgisayar Hiz. Ltd.Şti Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Cadde No:61 /1 D: No:11 Tel: Kadıköy/ist. 202204202204 0015 2022061566F1O0000251 2022061414F270001315 159.680,16
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000326 2022042014F270002124 344.962,67
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000326 2022042014F270002124 76.658,37
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000326 2022042014F270002124 71.828,89
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201603201603 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002115 19.599,51
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201601201601 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002119 21.537,69
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201607201607 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002128 18.612,15
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201608201608 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002132 51.556,55
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201609201609 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002133 39.409,92
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201611201611 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002135 27.059,76
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201612201612 0015 2022042166F1O0000326 2022042014F270002136 20.703,78
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201604201606 0033 2022042166F1O0000326 2022042014F270002118 33.824,37
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201601201603 0033 2022042166F1O0000326 2022042014F270002121 95.635,53
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201607201609 0033 2022042166F1O0000326 2022042014F270002129 132.094,13
        6170420525 Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist. 201610201612 0033 2022101966F1O0000377 2022101314F270001624 66.496,46
        6190202407 Volkan Mete Orhantepe Mah. Aktaş Sk. No:2 D: No:1 Tel: Kartal/ist. 201301201312 0010 2020021466F1O0000009 2020021414F270001541 57.263,64
        6190202407 Volkan Mete Orhantepe Mah. Aktaş Sk. No:2 D: No:1 Tel: Kartal/ist. 201301201312 0010 2020021466F1O0000009 2020021414F270001541 19.087,88
        6210908199 Tasf.Hal.Mirhan Mimarlık Hizmetleri Ltd.Şti Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:79 D: No:10 Kadıköy/ist. 202101202112 4510 2023022866F1O0000457 2023022414F270001768 17.000,00
        6230315545 Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist. 201401201403 0033 2022101966F1O0000588 2022101314F270004520 39.385,44
        6230315545 Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist. 201407201409 0033 2022101966F1O0000588 2022101314F270004522 23.502,24
        6230315545 Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist. 201404201406 0033 2022101966F1O0000588 2022101314F270004523 17.397,75
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002171 329.727,60
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002171 73.272,80
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002171 68.656,61
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002173 245.738,79
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002173 54.608,62
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002173 30.526,22
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002174 252.494,10
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002174 56.109,80
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022042166F1O0000814 2022042014F270002174 43.148,44
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201608201608 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002145 19.088,46
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201609201609 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002148 23.895,00
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201610201610 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002154 18.538,47
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201701201701 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002155 20.656,62
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201709201709 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002157 47.478,96
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201601201601 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002163 21.868,38
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201612201612 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002167 45.489,60
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002175 83.077,65
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002175 20.215,56
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002175 18.461,70
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201702201702 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002178 34.003,80
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201802201802 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002186 57.816,99
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201803201803 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002189 37.796,22
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201703201703 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002190 20.936,07
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201704201704 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002193 21.409,92
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201705201705 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002198 28.018,71
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201605201605 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002204 20.141,46
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201804201804 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002207 18.698,85
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201805201805 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002215 26.380,08
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201607201607 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002216 24.372,90
        6430388551 Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist. 201712201712 0015 2022042166F1O0000814 2022042014F270002225 29.978,91
        Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01975918
        Şurada Paylaş!