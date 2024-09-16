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        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 17.09.2024 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
        MÜKELLEFİN VERGİ VERGİ/CEZA BİLİNEN VERGİ VEYA VERGİNİN CEZANIN VERGİNİN CEZANIN
        ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI NUMARASI İHBARNAME NO ADRESİ CEZA DÖNEMİ NEVİ NEVİ MİKTARI MİKTARI
        VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ 9221388797 2024060713U7y0000032 ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER 202201202212 0010 3080 2.147.514,40 6.442.543,20
        VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ 9221388797 2024060713U7y0000033 ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER 202211202211 0015 3080 897.154,00 2.691.462,00
        VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ 9221388797 2024060713U7y0000034 ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER 202212202212 0015 3080 783.509,44 2.350.528,32
        Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02089838