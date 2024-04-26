İSTİKBAL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ

İLAN

İSTİKBAL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2022/3252

KARAR NO : 2024/1313



Davacı Aysun Kibar vekili tarafından davalı Zeliha Hande Fakhrodin vd. aleyhine açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasında davalının adresine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından , kendisine ilk derece mahkemesi kararı ile istinaf kanun yolu başvuru dilekçesi ilanen tebliğ edilen davalıya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 23022/3252 Esas , 2024/1313 karar sayılı ilamının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Usûl ve yasaya uygun İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18/03/2022 tarih,2020/215 Esas - 2022/161 Karar sayılı kararına yönelik davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın353/1-b/1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının, peşin yatırılan 80,70 TL'nin mahsubuyla bakiye 346,90 TL harcın davacıdan tahsiliyle Hazineye gelir kaydedilmesine,

3- Davacı tarafça istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4- İncelemenin duruşmasız olarak yapılması sebebiyle avukatlık ücreti tayinine yer olmadığına,

5- 6100 Sayılı HMK'nın 333. maddesi gereğince var ise kalan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

6- Karar tebliğinin Dairemizce yapılmasına, harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesi, harç ve avans iadesi işlemlerinin İlk Derece Mahkemesince yerine getirilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK'nın 361/1. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verilmiş olmakla ; davalıZeliha Hande Fakhrodin'e dairemiz karar ilamının ilanen tebliğine,gazetede ilanından itibaren bir (1) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına dair hüküm tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024