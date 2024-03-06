T.C.

İZMİR

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43891426-2022/532-Ceza Dava Dosyası 29.02.2024



İLAN METNİ



Mahkememizin 28/09/2023 tarih 2022/532 esas 2023/770 sayılı kararı ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanık Cimşitve Emine oğlu 01/02/1980 Diyadin doğumlu OSMAN KARATAŞ hakkında eylemine uyan TCK.265/1 hükmü uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun değer ve önemi ile sanığın kast ve saiki göz önüne alınarak 8 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıkasız oluşu ve olay nedeniyle müştekinin zarar talebinde bulunmayışı dikkate alınarak 5728 Sayılı Kanun 562 maddesi ile değişik 5271 Sayılı CMK’nun 231. maddenin 5. ve 14. fıkraları dikkate alınarak suçun nevi, sanığa verilen sonuç cezanın miktarı, sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, duruşmalardaki tutum ve davranışları çerçevesinde dosyaya herhangi bir olumsuz kişiliğinin yansımamış oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememize kanaat gelmiş olması nedeniyle 5271 Sayılı CMK’nun 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA;

Sanığın CMK nun 231/8 maddesi gereğince 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

Sanığın sosyal durumu nazara alınarak denetim süresi içerisinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

CMK nun 231/10-11. maddeleri uyarınca, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağı, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceği hususunda sanığa ihtarat yapılmasına karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.