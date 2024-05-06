T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/22

DAVALI : CEMİL POLAT - 41959397186



Davacı Karabağlar Belediyesi tarafından aleyhinize "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davası açılmıştır.

Tebligata yarar yurt içi ve yurt dışı adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu, “İzmir İli, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 9168/1 Sokak, No:4 Karabağlar/İzmir adresinde kayıtlı de, “mesken” nitelikli taşınmazın zemin üstü değerinin dava tarihi (18/01/2023) itibari ile 348.070,50 TL olabileceği kanaatine varılmıştır."

Mahkememiz duruşması 10/06/2024 günü saat 10:25'e bırakılmıştır.

Bilirkişi raporu ekte gönderilmiş olup HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı beyan ve itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalıya ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024