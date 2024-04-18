Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/830 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/830 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 6219 ada, 62 parsel, 8. Kat, 16 Bağımsız Bölüm numaralı Mesken niteliğindeki taşınmaz........................

Taşınmazın Son İmar Durumu: Konak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgisine göre KT1 Zemin+1.Kat tercihli ticaret, üst katlar konut bölgesinde kalmakta olup, blok nizam, Hmax:24,80m 8 kat yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 425.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Beyan : Y.P.T: 23/10/1996

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:50

16/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.