KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2019/145

KararNo : 2022/144



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalılar, Erol MURTEZAOĞLU ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda yapılan tüm aramalara rağmen açık adresleri teslim edilemeyen Ömer ile Melek'ten olma 165*****596 TC kimlik numaralı Erol MURTEZAOĞLU'na aşağıda özeti yazılı 07/09/2022 tarihli Mahkeme hükmünün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Mahkememizden verilen 07/09/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile özetle;

DAVANIN KABULÜ ile,

1-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1102 parsel sayılı 1.509,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda E ve B harfi ile sarı renkle gösterilen 1.509,00 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 173.266,04 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek davalılara ödenen 66.492,36 TL tutarın mahsubu ile bakiye 106.773,68 TL tutarın taşınmazın maliklerine 17/05/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

2-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1106 parsel sayılı 419,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B harfi ile sarı renkle gösterilen 419,00 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 46.539,53 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek davalılara ödenen 13.109,49 TL tutarın mahsubu ile bakiye 33.430,04 TL tutarın taşınmazın maliklerine 17/05/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

3-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1111 parsel sayılı 510,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B harfi ile sarı renkle gösterilen 218,56 m² kısmının Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 22.293,12 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek davalılara ödenen 6.283,60 TL tutarın mahsubu ile bakiye 16.009,52 TL tutarın taşınmazın maliklerine 17/05/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

4-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 Ada 3 Parsel sayılı 429,53 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B harfi ile sarı renkle gösterilen 429,53 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 48.828,17 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek davalılara ödenen 13.998,72 TL tutarın mahsubu ile bakiye 34.829,45 TL tutarın taşınmazın maliklerine 17/05/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

5-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 Ada 10 Parsel sayılı 154,59 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B harfi ile sarı renkle gösterilen 154,59 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 18.825,12 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek davalılara ödenen 8.664,77 TL tutarın mahsubu ile bakiye 10.106,35 TL tutarın taşınmazın maliklerine 17/05/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.