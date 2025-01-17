KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 18.01.2025 - 00:00
İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Konya İli, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesinde mevcut imar planına göre Ticaret alanında kalan 35555 ada 1 parsel numaralı taşınmazın üzerinde; İşyeri yapılması kapsamında idare tarafından hazırlatılan proje ve mahal listesine uygun olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ruhsatlandırmasından sonra yapılması planlanan işin, yüklenici tarafından inşa edilmesi ve proje kapsamında inşa edilecek 4 adet dükkanın sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilerek intifa hakkının kullanılması (Yap-İşlet-Devret), işletmelerden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılır vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi şartıyla sınırlı ayni hak tesis edilerek intifa hakkının kullandırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
- İhale 29.01.2025 Çarşamba günü saat 15:20'de Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
- İhaleye katılacaklar, ihale evraklarını, Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir ve Tahakkuk Şefliğine en geç 29.01.2025 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar teslim edeceklerdir. İhale evrakları iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale dosyasında hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç 29.01.2025 tarih ve saat 14:00’a kadar Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmelerde idare sorumlu değildir. Saat ayarına Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
- İnşa edilecek dükkanların yaklaşık maliyeti: 5.694.429,58 TL+KDV .
- İhaleye esas yıllık üst kullanım bedeli: 180.000,00 TL+KDV .
- İstekliler, 10 (on) yıllık üst kullanım bedeli olan 1.800.000,00 TL ve yaklaşık maliyet bedeli olan 5.694.429,58 TL’nin toplamının %3’ünden (224.833,00 TL’den) az olmamak üzere süresiz geçici teminat vereceklerdir
- İhale Şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunludur.
- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
- Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Şartname alındı makbuzu
- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin; Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi dairesine ve Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Ramazan ŞEVİK
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.