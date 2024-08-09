KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/171 Esas

KARAR NO : 2024/524



Mahkememizde açılan Miras Hakkına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

''1-Davanın KABULÜNE, dava konusu İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Alaybey mahallesi 221 ada 199 parsel 3. Kat 2/24 arsa paylı 5 nolu bağımsız bölümün davacı sağ kalan eşe miras hakkına mahsuben MK 652/1 maddesi gereği mülkiyet hakkı TANINMASINA, davalılara herhangi bir ödeme yapılmamasına, taşınmazın mülkiyetinin davacı eş adına tüm hacizlerden aşınmış olarak TESCİLİNE,

2-Davacı tarafından sarf edilen 8900,6 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

3-Davacı vekili için takdir edilen 10.700,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Alınması gereken 427,60 TL harcın peşin yatırılan 512,33 TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 84,73 TL harcın isteği halinde davacıya iadesine.

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda İstinaf yolu açık olmak üzere ve karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf edilebileceğine dair verilen karar açıkça okunup anlatıldı.''

İşbu ilan davalı 18113546896 T.C.Kimlik nolu Ahmet Uğursoy'a karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/06/2024