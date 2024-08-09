Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.08.2024 - 00:00
        İLAN
        KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/171 Esas
        KARAR NO : 2024/524


        Mahkememizde açılan Miras Hakkına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM :
        ''1-Davanın KABULÜNE, dava konusu İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Alaybey mahallesi 221 ada 199 parsel 3. Kat 2/24 arsa paylı 5 nolu bağımsız bölümün davacı sağ kalan eşe miras hakkına mahsuben MK 652/1 maddesi gereği mülkiyet hakkı TANINMASINA, davalılara herhangi bir ödeme yapılmamasına, taşınmazın mülkiyetinin davacı eş adına tüm hacizlerden aşınmış olarak TESCİLİNE,
        2-Davacı tarafından sarf edilen 8900,6 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,
        3-Davacı vekili için takdir edilen 10.700,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
        4-Alınması gereken 427,60 TL harcın peşin yatırılan 512,33 TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 84,73 TL harcın isteği halinde davacıya iadesine.
        Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda İstinaf yolu açık olmak üzere ve karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf edilebileceğine dair verilen karar açıkça okunup anlatıldı.''
        İşbu ilan davalı 18113546896 T.C.Kimlik nolu Ahmet Uğursoy'a karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02074574