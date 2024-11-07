KARŞIYAKA 2. AİLE MAHKEMESİ

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KARŞIYAKA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/640 Esas

KARAR NO : 2024/246



Davacı ELVAN ÖZCAN tarafından Davalı HÜSEYİN ÖZCAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında, mahkememizin 16/05/2024 tarih 2021/640 Esas 2024/246 Karar sayılı ilamı ile;



HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile TRABZON İli, MAÇKA İlçesi, GÜRGENAĞAÇ Köyü/mah. Cilt 25, hane 132 BSN:15'de nüfusa kayıtlı, HASAN ve FİLİZ'den olma, 01/12/1982 KARŞIYAKA doğumlu davacı ELVAN ÖZCAN ile aynı hanede BSN:6'da nüfusa kayıtlı HASAN ve GÜLÜZAR'dan olma 27/06/1977 MAÇKA doğumlu davalı HÜSEYİN ÖZCAN'ın T.M.K. 166/4.Maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,

2-Dava tarihi olan 06/12/2021 tarihinden başlamak üzere aylık 750 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakası olarak devamı, fazlaya ilişkin talebin reddine, ödemelerin mahsubuna,

3-TMK 174 maddesi uyarınca 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi ve hükmün kesinleştiği tarihten itibaren yasal faiz uygulanmasına,

4-Davacının manevi tazminat talebinin reddine,

5-Dava adli yardımlı açıldığından başlangıçta alınması gereken 59,30 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç olmak üzere toplam486,90 TL harç ile12 adet tebligat gideri 616 TL, 2 adet e tebligat gideri 20 TLve2.725,80 TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 3.361,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden takdiren tayin olunan 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlişkin verilen karar davacı vekilinin yüzünekarşı6100 sayılı HMK nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu (İzmir Bölge Adliye Mahkemesine) açık olmak üzere itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği hususu T.C: 50428713044 kimlik numaralı HÜSEYİN ÖZCAN'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/10/2024