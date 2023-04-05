KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN İ L A N

ESAS NO : 2023/286



DAVACI : HATİCE KINA-14756933154 - Bahçelievler Mah. Hacı Cemil Cad. Erdem Apt. No:7/11 Talas/ KAYSERİ



VEKİLİ : Av. BAHAR ÖZBEY - [16142-41888-93573] UETS



DAVALI : CUMA KINA-14795931852 - Bahçelievler Mah. Hacı Cemil Cad. No:7 İç Kapı No:11Talas/ KAYSERİ



DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))



DAVA TARİHİ : 05/04/2023



Davalının tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü, MERNİS adresinin müşterek konut olması sebebiyle davacı vekilince sunulan ıslah dilekçesinin davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince;davalı Cuma KINA'ya ıslah dilekçesi ile ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili ıslah dilekçesinde özetle; tarafların 1988 yılında evlendiklerini, müşterek reşit 2 tane çocuklarının olduğunu, davalının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, alkol bağımlılığı sebebiyle evi terk ettiğini, müvekkiline hakaretler edip evden gitmesi ve boşanması için psikolojik şiddete maruz bıraktığını, müvekkilinin %40 engelli olduğunu, davalının maddi olarak destek olmak yerine müvekkilinin maaşına göz diktiğini, müvekkilinin engelli olmasına rağmen yemek ve temizlik yapmaya zorladığını, davalının müvekkiline nafaka ve tazminat istemeden boşanması için baskı yaptığını, aylardır müvekkilinin davalıdan haber alamadığını, müvekkili lehine ileride yoksulluk nafakasına dönüşmek üzere aylık 7.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, belirlenen nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini, bu sebeplerle davayı ıslah ettiklerini bildirmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan ve duruşması 11/03/2024 günü saat 09:25'e bırakılan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Ekli ıslah dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" ve HMK 139-140 ve 141. Maddeleri gereği "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz", HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususlarının ihtarına, ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren iş bu ilanen tebliği ile yapılmış sayılması tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.22/12/2023