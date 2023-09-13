KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/802



DAVACI : FATMA HASSUN-998******** - Melikgazi/ KAYSERİ



VEKİLİ : Av. SEVİM TOPAK İLİK - [15549-45580-87405] UETS



DAVALI : MUHAMMED HASSUN-998********-



DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))



DAVA TARİHİ :13/09/2023



Tebligat yapılamayan davalı Suriye uyruklu 99800668466 Yabancı Kimlik nolu Muhammed HASSUN'a 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği sosyal inceleme raporu ile ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Sosyal inceleme raporunda özetle; mevcut durumda müşterek çocukların davacı anne ile duygusal bağlarının kuvvetli olduğu, davacı annenin müşterek çocukların bakımlarını sağlama, sürdürme isteği ve motivasyonuna sahip olduğu, müşterek çocukların doğumdan itibaren temel bakımlarının davacı anne tarafından karşılandığı, çocukların yaklaşık 9 aydır taraflar arasında yaşanan ayrılık sürecinde davacı anne yanında bakım ve gözetim ihtiyaçlarının karşılandığı, çocukların davacı yanında bir düzen kurdukları ve bu düzene uyum sağladıkları, müşterek çocuklar ile birincil bakım veren olan anne arasında kurulup sürdürülmesi beklenen fiziksel ve duygusal bağın çocukların psikososyal gelişimleri açısından önem arz ettiği, bununla birlikte tarafların ayrılık sürecinde davalı baba ile müşterek çocuklar arasında herhangi bir etkileşim sağlanmadığı ve çocukların mevcut süreçte davalı babalarına karşı duygusal olarak tepkili oldukları, müşterek çocukların davacı anne yanında yaşamak noktasında istek bildirdikleri ve beyanlarında samimi oldukları, mevcut durumda davacının müşterek çocukların velayet sorumluluğunu almasında engel teşkil edecek bir emarenin gözlemlenmediği, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesinin çocukların menfaatine olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Davacı Fatma HASSUN tarafından davalı Muhammed HASSUN aleyhine açılmış olan boşanma davasının ön inceleme duruşması 27/03/2024 günü saat 09:40'a talik edilmiş olup; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 22/12/2023