T.C. KAYSERİ

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/2702 Esas

KARAR NO : 2024/847



İ L A N



Mahkememizden verilen 21/02/2024 tarih, 2022/2702 esas 2024/847 karar sayılı ilamı ile;

"1-Davanın KABULÜ ile;

2-Kayseri 6.Noterliği'nin 30/09/2003 tarih 25333 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki 51652282382 T.C kimlik numaralı muris ADEM ADIYAMAN'a ait VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

4-Re'sen yapılan 4.248,00-TL ilanen tebligat masrafı, 960,00-TL tercüme masrafı, 600,00-TL yurt dışı tebligat harcı, 1.092,00.-TL tebligat giderleri toplamı olan 6.900,00-TL yargılama giderinin lehine vasiyette bulunulan mirasçı Züleyha Adıyaman'dan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

Dair, tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/02/2024"şeklinde hüküm kurulduğu, Murat ve Hatice'den olma, 29/12/1979 doğumlu mirasçı MUSTAFA ÖZGÜR YÜCEL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/03/2024