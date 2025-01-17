Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.01.2025 - 00:00
        KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

        DOSYA NO :2013/618 Esas
        KARAR NO :2024/917 Karar
        DAVACI :K.H.
        SANIK :GRIGORII ERSHOV, Nıkolaı ve Luba oğlu, 1983 Rusya doğumlu,
        SUÇ: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
        SUÇ TARİHİ :16/06/2013
        SUÇ YERİ :Kemer/Antalya
        KARAR TARİHİ :03/12/2024


        Mahkememiz dosyası sanığı Grıgorıı ERSHOV hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.14/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02158267