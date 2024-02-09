T.C.

KONYA 5. İCRA DAİRESİ



2020/3892 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Esma Özdemirkan

BORÇLU : 1- HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKBALA, 26993174528 TC Nolu,Yaylapınar Mah. Benli Sk. No:12 Meram / KONYA

BORÇLU : 2- ELVİNO MUTFAK MOBİLYA DEKORASYON İNŞAAT İMALAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3330777097 Vergi Nolu,Fevzi Çakmak 10670. No:16 Karatay / KONYA

BORÇLU : 3- DURAYDALILAR İNŞAAT KUYUMCULUK VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3160894590 Vergi Nolu,Yaylapınar Mah. Benli Sk. No: 12 İç Kapı No: 1 Meram / KONYA

BORÇLU : 4- ERDAL SEÇGİN, 41296690872TC Nolu, Akşemsettin Mah. Kurtlar Sok. Selçuklu / KONYA

BORÇ MİKTARI : 4.439,44 TL.



Borçlunun adreslerine gönderilen tebligatların tamamının bila tebliğ olarak dosyamıza iade edildiği, tüm araştırmaların ilgili birimlerden yapıldığı, borçlu Erdal SEÇGİN'İN adresinin tespiti için kolluk kuvvetlerine yazıldığı ancak olumsuz cevap verildiği anlaşılmakla işbu Örnek 7 Ödeme Emrinin 7201 Sayılı Kanunun 28.Madde ve mahsus yönetmeliğin48. Maddesi gereği ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu icra emrinin tebliği (ilanı) tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde yukarıda belirtilen tüm borcu ve masraflarını ödemeniz, bu süre içinde ödeme yapmadığınız veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.