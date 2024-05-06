T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/100 Esas



-İ L A N-



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada, kaçakçılık suçundan sanıklar; İsmetullah oğlu 13/07/2000 doğumlu Rahman Han, Fezelravi oğlu 01/01/2000 doğumlu Zehir Han ve Abdulhadi oğlu 01/01/2000 doğumlu Halit Mahmut hakkında yapılan yargılama sırasında etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin"suça konu eşyaların gümrüklendirilmiş değeri olan 42.718,65 TL nin iki katını3 ay içerisinde dosya esas numarası üzerinden ödeyerek makbuzunu mahkememize sunması halinde hakkında hem etkin pişmanlık nedeniyle 7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 5/2 maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılacağı hem de hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebileceği, yine sadece vergiler tutarı olan 38.308,64 TL'yi öderse hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebileceği" ihtarat metninin adı geçenlere tebliğinin mümkün olmadığı,sistemde kayıtlı adresinin bulunmadığı,tebligatın kendilerine diğer yollarla tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. 06/05/2024