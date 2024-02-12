Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/30087 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30087 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 900.000,00 1 Taşıt 34 RC 1744 plaka sayılı beyaz renkli 2017 model Volkswagen Transporter marka Kamyonet ŞASİ NO WV1ZZZ7HZJH004955, SİLİNDİR HACMİ 1968, KİLOMETRE 223027

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:25

12/02/2024 (İİK m.114/4)