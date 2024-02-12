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        KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 15.02.2024 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE
        İCRA DAİRESİ
        2023/30087 TLMT.

        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30087 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        900.000,00 1 Taşıt 34 RC 1744 plaka sayılı beyaz renkli 2017 model Volkswagen Transporter marka Kamyonet ŞASİ NO WV1ZZZ7HZJH004955, SİLİNDİR HACMİ 1968, KİLOMETRE 223027

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:25
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        Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:25
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:25
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        Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:25

        12/02/2024 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01983904