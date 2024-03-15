KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/338 Esas

DAVALILAR : MEFTÜNE ALTINTAŞ - Kyrkvagen 16 Upplands Vasby 194 74 9973 İsveç

SENEM ALKAN -11 Argento Mıssıon Vıejo 92692 9988 Amerika Birleşik Devletleri

Davacı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/05/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,6100 sayılı HMK.nun 322 yollamasıyla 147.md.gereğince mazeretsiz olarak duruşmaya katılmamanız halinde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeği ve ayrıca basit yargılama usulünün niteliğine uygun olarak tahkikatın tamamlanmasından sonra duruşmada hazır bulunan tarafın son beyanları alınarak HMK'nın 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.