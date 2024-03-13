MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2024/68 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi 101 ada 159 parsel sayılı taşınmazın batı sınırında B ile gösterilen 2100,612 m2 ve A ile gösterilen 1210.84 m2 ile gösterilen taşınmazların TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde müracaatları ilan olunur. 08/03/2024

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: HIDIR BAŞPINAR MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.