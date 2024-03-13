MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2024/68 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi 101 ada 159 parsel sayılı taşınmazın batı sınırında B ile gösterilen 2100,612 m2 ve A ile gösterilen 1210.84 m2 ile gösterilen taşınmazların TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde müracaatları ilan olunur. 08/03/2024
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|HIDIR BAŞPINAR
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.