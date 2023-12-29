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        MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        KİRALAMA İHALE İLAN METNİ
        MÜDÜRLÜK/BİRİM Maltepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
        İLGİLİ ADRES/TELEFON Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292 Maltepe/İSTANBUL 0(216) 458 99 99
        İHALENİN YAPILACAĞI YER Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
        İHALE TÜRÜ/USULÜ Kiralama/ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
        İHALE KONUSU Başıbüyük Mah. 155 pafta, 1557 ada,2 parselin 3,50m²lik yerin Bankamatik Cihazı yeri olarak kiraya verilmesi
        MUHAMMEN KİRA BEDELİ Aylık:3.500,00TL Yıllık:42.000,00TL
        ÖDEME ŞEKLİ Yıllık Peşin
        SÜRESİ 3 yıl
        GEÇİCİ TEMİNAT 1.260,00TL
        DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ 500,00TL
        İHALE TARİH VE SAATİ 11.01.2024 Perşembe günü saat 11.00

        İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
        Gerçek /Tüzel Kişiler
        a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)
        b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
        c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
        ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
        d) Şartname satın alındığına dair makbuz
        e) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
        f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
        Tüzel Kişilerden ayrıca;
        Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
        Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi
        İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.
        -İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.
        -İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
        -İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

        İLAN OLUNUR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958375
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