MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İ L A N

Davacı Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 09/09/2024 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 23/07/2024

ESAS NO: 2024/212 Esas



TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler Sancaklıbozköy Mahallesi, 0 ada 4142 parsel sayılıtaşınmaz



KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazın 1320,03 m2'lik kısmı.



TAŞINMAZ MALİKİ: Mustafa ŞAHİN (375******106)