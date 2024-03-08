MANİSA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/6903 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6903 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, TOPÇUASIM Mahalle/Köy, 1520 Ada, 17 Parsel, ZEMİN KAT 1 NO'LU B.B. Nolu
Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Topçuasım Mah, 3505 Sk., No:30, Zemin Kat 1 Nolu B.B.Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 3.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 11:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.