İ L A N

T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1089 Esas 01/02/2024



İ L A N



Davacı vekili tarafından 15/05/2023 Tarihli dilekçesi ile, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kiremithane Mah. Cilt No:16, Hane No:11, BSN:32'de nüfusa kayıtlı olan Ethem ve Fadime'den olma, Mersin 25/09/1963 doğumlu, 48931098574TC Kimlik Numaralı Leyla Gençaslan'ın 1984 yılında anne ve babasının boşanma durumlarından çok etkilendiğini, bundan dolayı herkese sitem ederek evi terk ettiğini, terk ettiği tarihte bekar ve çocuksuz olduğunu, neredeyse 40 yıldır haber alınmadığını,yılı aşkın bir süre önce Lübnan'a gitmiş olup daha sonrasında hakkında herhangi bir haber alınamadığını, o tarihten beri de Leyla Gençaslan'dan hiçbir şekilde ailesine dönmediğini belirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Leyla Gençaslan'ı tanıyan ve bilenlerin 2. ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024