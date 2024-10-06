MİDYAT AİLE MAHKEMESİ

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MİDYAT AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/25 Esas

KARAR NO : 2024/41



Davacı MENEL ELARABİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Kişisel Bilgi Formuna göre Suriye uyruklu, Ratib ve Şetva kızı, Duma 26/06/1988 doğumlu, 99********6 Yabancı Kimlik Numaralı MENEL ELARABİ ile, Suriye uyruklu, Ahmed ve Halime oğlu, Şam 01/01/1983 doğumlu, 99********6 Yabancı Kimlik Numaralı MAHMUD ELMAHBANİ'nin TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 01/08/2017 doğumlu, 9********4 YKN'lu Taybe Elmahbani'nin velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasında annenin ikamet adresinden alınıp kişisel ilişki bitiminde annenin ikamet adresine bırakmak kaydıyla;

a)Her ayın 1. ve 3. Cumartesi günleri saat 09:00'dan Pazar günü saat : 17:00'a kadar,

b)Resmi bayramlarda saat 09:00'dan aynı gün saat 17:00'a kadar,

c)Dini bayramların 2.günü saat 17:00'dan 3.günü saat 17:00'a kadar,

d)Sömestr tatilinin ilk Pazertesi günü saat 09:00'dan takip eden Pazar günü saat 17.00'e kadar,

d)Yaz tatili döneminde Temmuz ayının 1.günü saat 09.00'dan 31.günü saat 17:00'a kadar olacak şekilde ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE;

3-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken toplam 427,60-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 179,90-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 247,70-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 179,90-TL Başvuru Harcı, 179,90-TL Peşin/nisbi Harcı, 21.468,00-TL Tebligat, Posta ve tercüman ücreti olmak üzere toplam 21.827,80TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,

7-Karar kesinleştiğinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

8-Velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri mahkemesine çocuk mallarının korunması hususunda ihbarda bulunulmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Aile Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar kendine tebligat yapılamayan davalı MAHMUD ELMAHBANİ'ye ilanen tebliğ olunur. 30/09/2024