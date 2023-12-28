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        MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 82 adet taşınmaz; 16.01.2024 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.
        S.N. İLÇE MAHALLE MEVKİ ADA PARSEL NİTELİK ALAN (M²) BAĞ. BÖL. NO KAPI NO KİRA SÜRESİ (Yıl) YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)
        1 Bodrum Gökçebel Köyiçi 612 6 Kütüphane ve
        Okuma Salonu        		 53,40 - 34 3 10.500,00+KDV 945,00
        2 Bodrum Gündoğan Yalı 511 194 Ofis 16,75 - 65-A 3 62.500,00+KDV 5.625,00
        3 Bodrum Gündoğan Yalı 511 194 İşyeri 16,75 - 65-B 3 62.500,00 5.625,00
        4 Bodrum Gündoğan Yalı 511 194 İşyeri 21,00 - 67-B 3 66.000,00 5.940,00
        5 Bodrum Torba Torba 153 60 İşyeri 16,00 19 - 3 115.000,00 10.350,00
        6 Bodrum Torba Torba 153 60 İşyeri 16,00 20 - 3 115.000,00 10.350,00
        7 Bodrum Torba Torba 153 60 İşyeri 16,00 21 - 3 115.000,00 10.350,00
        8 Bodrum Torba Torba 153 60 Restoran Kapalı Alan:160,00
        Açık Alan:173,00        		 24 - 3 647.500,00+KDV 58.275,00
        9 Bodrum Torba Torba 153 60 Ayakkabıcı 22,00 45 - 3 150.000,00+KDV 13.500,00
        10 Bodrum Türkkuyusu - 1230 5 Büfe ve Kafeterya 109,00 - 47/11 3 397.000,00+KDV 35.730,00
        11 Bodrum Türkkuyusu - 1230 5 Büfe 12,00 - 47/14 3 113.000,00+KDV 10.170,00
        12 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 5 3 79.000,00 7.110,00
        13 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 6 3 79.000,00 7.110,00
        14 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 7 3 79.000,00 7.110,00
        15 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 8 3 79.000,00 7.110,00
        16 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 9 3 79.000,00 7.110,00
        17 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 10 3 79.000,00 7.110,00
        18 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 18,00 - 11 3 79.000,00 7.110,00
        19 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 16,00 - 18 3 79.000,00 7.110,00
        20 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 15,20 - 19 3 79.000,00 7.110,00
        21 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 14,50 - 20 3 79.000,00 7.110,00
        22 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 15,70 - 21 3 79.000,00 7.110,00
        23 Bodrum Yalıkavak Sülüklü 758 10 İşyeri 23,00 - 22 3 79.000,00 7.110,00
        24 Fethiye Günlükbaşı Karagedik - 3965 Hayvansal Yan Ürünler Deposu 24,00 - 1 3 12.000,00+KDV 1.080,00
        25 Fethiye Günlükbaşı Karagedik - 3965 Hayvansal Yan Ürünler Deposu 24,00 - 2 3 12.000,00+KDV 1.080,00
        26 Fethiye Günlükbaşı Karagedik - 3965 Hayvansal Yan Ürünler Deposu 24,00 - 3 3 12.000,00+KDV 1.080,00
        27 Fethiye Günlükbaşı Karagedik - 3965 Deri Toplama Deposu 45,00 - 4 3 16.500,00+KDV 1.485,00
        28 Fethiye Karaçulha Toptancı Hali - - İşyeri 54,00 - 7-f 5 52.000,00 7.800,00
        29 Fethiye Karaçulha Toptancı Hali - - İşyeri 28,00 - 4-g 5 26.500,00 3.975,00
        30 Fethiye Karaçulha Toptancı Hali - - İşyeri 60,00 - 10-h 5 63.500,00 9.525,00
        31 Fethiye Karaçulha Toptancı Hali - - Ofis 50,00 - 14-h 5 64.000,00+KDV 9.600,00
        32 Fethiye Karaçulha Toptancı Hali - - Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri 297,42 - 140-m 3 220.000,00+KDV 19.800,00
        33 Fethiye Kesikkapı - 1007 5 Büfe ve Çay Bahçesi 85,00 - - 3 278.000,00+KDV 25.020,00
        34 Fethiye Kızılbel - 102 33 Tarla 2.837,53 - - 3 2.100,00+KDV 189,00
        35 Fethiye İncirköy Çayraz 193 27 Tarla 11.771,30 - - 3 12.500,00+KDV 1.125,00
        36 Köyceğiz Ulucami Fethiye Şosesi 102 2 Tuvalet 43,60 - 8 5 55.500,00+KDV 8.325,00
        37 Marmaris Hisarönü Merkez 146 18 Berber 15,00 - - 3 53.000,00+KDV 4.770,00
        38 Marmaris Tepe Otobüs Terminali - - Bilet Satış Yeri 19,05 - 17/F 5 135.000,00+KDV 20.250,00
        39 Marmaris Tepe Otobüs Terminali - - Bilet Satış Yeri 16,80 - 17/P 5 132.500,00+KDV 19.875,00
        40 Menteşe Bayır Köyiçi 381 14 Giyim Mağazası 65,70 - 1-2 3 52.500,00+KDV 4.725,00
        41 Menteşe Bayır Bayırovası 326 1 Lokanta 143,77 - 1 3 60.000,00+KDV 5.400,00
        42 Menteşe Bayır Bayırovası 326 1 İşyeri 174,93 - 2 3 73.000,00 6.570,00
        43 Menteşe Bayır Köyiçi 361 19 Lokanta 30,75 3 - 3 17.000,00+KDV 1.530,00
        44 Menteşe Bayır Köyiçi 361 19 Lokanta 30,75 4 - 3 17.000,00+KDV 1.530,00
        45 Menteşe Denizova Çalca 258 16 Tarla G:23.749,46 - - 3 9.800,00+KDV 882,00
        46 Menteşe Gazeller Yarbaşı 126 1 Market 29,50 - 2A 3 19.000,00+KDV 1.710,00
        47 Menteşe Kozağaç Kuyualanı 130 1 Tarla 10.745,29 - - 3 3.800,00+KDV 342,00
        48 Menteşe Algı Köyaltı 186 76 Tarla 5.084,04 - - 3 3.100,00+KDV 279,00
        49 Menteşe Muslihittin Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) 432 271 Bilet Satış Yeri ve Depo 7,63+10,97 5-21 - 5 87.500,00+KDV 13.125,00
        50 Menteşe Muslihittin Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) 432 271 Bilet Satış Yeri ve Depo 8,09+8,79 11-27 - 5 87.500,00+KDV 13.125,00
        51 Menteşe Muslihittin Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) 432 271 Bilet Satış Yeri ve Depo 7,67+7,77 12-28 - 5 90.000,00+KDV 13.500,00
        52 Menteşe Muslihittin Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) 432 271 Tuvalet 100,00 37 - 5 116.000,00+KDV 17.400,00
        53 Menteşe Muslihittin - 689-688 277-276 Spor Tesisi 3.756,00-5.497,00 - - 3 510.000,00+KDV 45.900,00
        54 Menteşe Yerkesik Tilkice 299 42 Tarla 3.463,44 - - 3 2.900,00+KDV 261,00
        55 Milas Bağdamlar Köyiçi 102 26 İşyeri 20,00 - - 3 6.250,00 562,50
        56 Milas Bağdamlar Köyiçi 102 26 Kahvehane 60,00 - - 3 11.000,00+KDV 990,00
        57 Milas Bahçeburun - 119 3 Kahvehane 80,00 - - 3 12.000,00+KDV 1.080,00
        58 Milas Burgaz Kule 38 6 Bilet Satış Yeri 13,05 - 5 5 67.500,00+KDV 10.125,00
        59 Milas Burgaz Kule 38 6 Bilet Satış Yeri 12,66 - 7 5 67.500,00+KDV 10.125,00
        60 Milas Burgaz Kule 38 6 Ofis 11,40 - 14 5 67.500,00+KDV 10.125,00
        61 Milas Köşk Köycivarı 113 19 Tarla 2.518,18 - - 3 2.750,00+KDV 247,50
        62 Milas Narhisar Köyiçi 108 12 Kahvehane 118,00 - - 3 11.000,00+KDV 990,00
        63 Milas Pinar Köyiçi 203 4 İşyeri 45,00 - - 3 11.000,00 990,00
        64 Ortaca Çaylı Pazarburnu 644 33 Kantar Yeri 70,00 - - 3 133.000,00+KDV 11.970,00
        65 Ortaca Dalyan Çavuşlar - 3239 Büfe 20,00 - - 3 36.000,00+KDV 3.240,00
        66 Ortaca Mergenli Güvez 146 13 Kahvehane-Büfe 50,00 - - 3 18.000,00+KDV 1.620,00
        67 Ortaca Merkez Köyiçi 321 8,9,10,11,12,13,14,
        15,16,17,18        		 Ayakkabı Tamircisi 9,29 - 4/1 3 24.000,00+KDV 2.160,00
        68 Ortaca Merkez Köyiçi 321 8,9,10,11,12,13,14,
        15,16,17,18        		 İşyeri 26,18 - 8 3 36.000,00 3.240,00
        69 Ortaca Merkez Köyiçi 321 8,9,10,11,12,13,14,
        15,16,17,18        		 İşyeri 56,87 - 12 3 96.000,00 8.640,00
        70 Ortaca Merkez Köyiçi 321 8,9,10,11,12,13,14,
        15,16,17,18        		 İşyeri 68,36 - 12 3 108.000,00 9.720,00
        71 Seydikemer Çaykenarı İncirlisu 148 5 Dükkan 10,00 - - 3 5.500,00+KDV 495,00
        72 Seydikemer Çaykenarı İncirlisu 148 5 Kahvehane 110,00 - - 3 11.000,00+KDV 990,00
        73 Seydikemer Karadere Yoluç 247 8 Kantar Yeri 70,00 - - 3 185.000,00+KDV 16.650,00
        74 Seydikemer Yayla Ceylan Sütlüpınar 587 6 Tarla 20.828,72 - - 3 10.500,00+KDV 945,00
        75 Ula Gölcük Dereboyu 176 37 Tarla 18.022,24 - - 3 9.100,00+KDV 819,00
        76 Ula Kızılağaç Bakkal Yeri 346 1 Lastik Değişim Servisi ve Ofis Lastik Değişim Servisi:127,28 Ofis:31,50 - - 3 60.000,00+KDV 5.400,00
        77 Yatağan Bencik Karakulluk 171 11 Halı Saha-2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC Halı Saha: 1.415,00
        2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC:106,60        		 - - 3 6.500,00+KDV 585,00
        78 Yatağan Bozarmut Gücük 303 14 Halı Saha-2 Adet Soyunma Odası Wc Depo Halı Saha: 1.180,20
        2 Adet Soyunma Odası Wc Depo:63,38        		 - - 3 20.000,00+KDV 1.800,00
        79 Yatağan Köklük Kayraklık 166 2 Tarla 4.248,52 - - 3 2.250,00+KDV 202,50
        80 Yatağan Esenköy Eren 220 6 Kahvehane Kapalı Alan:38,00
        Açık Alan:23,00        		 - - 3 11.000,00+KDV 990,00
        81 Yatağan Şeref Eren 144 20 Tarla 19.406,39 - - 3 11.000,00+KDV 990,00
        82 Menteşe Bayır Köyiçi 361 19 İşyeri 41,00 5 - 3 22.500,00 2.025,00

        1. İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önuçan Sok. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, No:2 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Şartname ve ekleri ilgili taşınmazın yıllık tahmini bedelinin %1’i oranında hesaplanacak bedel (KDV hariç) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
        2. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
        A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
        a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
        b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
        c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
        ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,        		 B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
        a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.
        b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,
        c. Vergi kimlik numarası,
        C) ORTAK BELGELER:
        a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
        b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
        c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
        ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
        d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),
        e. ‘Bilet Satış Yeri’ ve ‘Bilet Satış Yeri ve Depo’ nitelikli taşınmazların ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,
        f. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,
        g. ‘Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri’ nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için isteklilerin ayrıca Kira İdari Şartnamesinde belirtilen şartlara ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
        ğ. İhale ilan metninin 53. sırasında yer alan taşınmazın başvurusu için Muğla İlinde kayıtlı spor kulüpleri ve spor amaçlı kurulmuş kulüp ve dernekler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
        Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
        a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
        b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
        D) YABANCI KATILIMCILAR:
        Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
        1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 12.01.2024 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
        2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
        3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
        4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
        5. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957312
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