İLAN

MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/7 Ort. Gid. Sat.



DAVALI : CEYDA SÖYLEMEZ-38689954574-Namık Kemal ve Dilekkızı, 12.09.1978dğ.



DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARİHİ : 16/04/2021,

KARAR TARİHİ : 16/06/2022



Davacı Esra SÖYLEMEZ CANŞI tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

İLANIN KONUSU: *Dava konusu Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesinde kain 91 ada 31 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın paydaşların mirasçılık belgesi ve tapu kayıtlarındaki payları oranında İİK hükümleri uyarınca ORTAKLIĞININ SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, SATIŞIN UMUMİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE YAPILMASINA, mahkemece karar verilmiş olmakla,

Satış Memurluğumuza gelen dosya 2022/7 Ort. Gid. Sat. Numarası alarak, 20.12.2022 tarihinde kıymet takdiri yapılmış olup,** Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından sunulan bilirkişi raporunda;

Dava konusu arsanın toplam değeri 659.504,03 TL olup, gayrimenkulun değerleme tarihi itibariyle, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar araştırılmış ve gerçek değerine en yakın muhtemel değerini tarafsız ve bağımsız olarak tespit ve takdir edilmiş, taşınmazın kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurların esas alınması suretiyle tespit edilen bedeline ilave olarak, taşınmaza münhasır bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüler incelenmiş ve değerini etkileyen herhangi bir objektif unsur bulunmamış olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

**Fen/Harita mühendisi tarafından sunulan bilirkişi raporunda;

Dava konusu parselin yanında götürtüş olduğu kadastro paftası sureti ile zemine aplike ettiğini zeminle uyumlu olduğunu tespit ettiğini, ölçü ve incelemesinde, dava konusu parsel tapu kaydı itibariyle 183.36 m²yüzölçüm ve arsa vasfında olduğu bildirilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.07.2024