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        NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.03.2024 - 00:00
        T.C.
        NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/44

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN


        BULUNDUĞU YER PARSEL NO :Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mahallesi sınırları bulunan, davalının 1/2 hisse oranında maliki olduğu 0 ada 3686 parsel, yeni 514 ada 100 parsel ve 514 ada 111 parsel sayılı taşınmaz
        VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa - 26.592,95 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA OĞUZMAN - 14452168102
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01997737