NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/45 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi
PARSEL NO : 113 parsel
VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Kıraç Tarla -3.938,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:
Pakize AÇIKGÖZ (140*****940 T.C.)
Mahiye ULUDAĞ (149*****832 T.C.)
Hasan Hüseyin ULUDAĞ (180*****870 T.C.)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.