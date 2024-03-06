NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/45 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi

PARSEL NO : 113 parsel

VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Kıraç Tarla -3.938,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:

Pakize AÇIKGÖZ (140*****940 T.C.)

Mahiye ULUDAĞ (149*****832 T.C.)

Hasan Hüseyin ULUDAĞ (180*****870 T.C.)



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.