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        T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/2435 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        RECEP ÖZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Niğde ili Merkez ilçesi, Pınarcık Köyü, Cilt No:97, Hane No:69'da nüfusa kayıtlı Ali ve Fatma'dan olma 01/06/1938 doğumlu 67216022196 TC kimlik nolu Eyyüp ÖZ'ün İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta iken bilinmeyen bir nedenle firar ettiği, 1974-1975 yılları arasında ilgili kurumlarda kayıtlarının olduğu, ceza evinden firar ettikten sonra bir daha haber alınamadığından dolayı gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçenin sağ olup olmadığı hakkında kendisini bilen ve tanıyanların işbu ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde Niğde 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2023/2435 esas sayılı dosyasına müracaatları ve duruşmanın 17/12/2024 günü saat 09:00'da olduğu ilanen tebliğ olunur.
        GAİP TC KİMLİK NO : 67216022196
        ADI SOYADI : EYYÜP ÖZ
        BABA ADI : ALİ
        ANA ADI : FATMA
        DOĞUM TARİHİ : 01/06/1938
        DOĞUM YERİ : GERMEGEN
        İKAMETGAH ADRESİ : Pınarcık Köyü No:172 Niğde Merkez/ NİĞDE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028113