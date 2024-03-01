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        NİZİP AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.03.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/735 Esas

        DAVALI : MURAT ÖZKAPLAN Karşıyaka Mah 559 Nolu Sokak No:7Birecik/ ŞANLIURFA


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 19/04/2024 günü saat: 09:43'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerinizdeki delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği, sunulmazsa delilden vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01993886