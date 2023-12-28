Örnek No:55*

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/57 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Kesrik mahallesi 4521 Ada 30 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul üzerinde inşaat ve zirai muhtesat mevcut değildir. Taşınmaz Kızılay Mahallesinde, doğusundaki Kazım Karabekir Caddesine 90 m mesafede, Cahit Dalokay Bulvarına 550 m mesafede, Elazığ Sebze Haline 750 m mesafede, kuzeyindeki Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminaline 950 m mesafede, çevresinde konutlar olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 26/10/2023 tarih 59662 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen taşınmazın ayrık nizam 5 kata müsaadeli Taks:0,30 Kaks:1,50 nizamında yer aldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 1.121,98 m2 Kıymeti : 2.804.950,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Kesrik mahallesi 4521 Ada 31 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul üzerinde inşaat ve zirai muhtesat mevcut değildir. Taşınmaz Kızılay Mahallesinde, doğusundaki Kazım Karabekir Caddesine 125 m mesafede, Cahit Dalokay Bulvarına 580 m mesafede, Elazığ Sebze Haline 775 m mesafede, kuzeyindeki Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminaline 950 m mesafede, çevresinde konutlar olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 26/10/2023 tarih 59662 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen taşınmazın ayrık nizam 5 kata müsaadeli Taks:0,30 Kaks:1,50 nizamında yer aldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 645,93 m2Kıymeti : 1.614.825,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.