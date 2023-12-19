Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, AŞAĞIDERE Mahalle/Köy, 2527 Ada, 3 Parsel, Sakarya ili, Serdivan ilçesi, ...

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi,AşağıdereMah,Köyiçi Mevkii, 2527 Ada,3 Parsel, 664,56M2Li Arsa Vasfında Taşınmaz.Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 695,00 m2

Kıymeti : 2.096.450,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:42

19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.