Örnek No:55*

T.C.BEYKOZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İstanbul İl, Beykoz İlçe, GÖKSU Mahalle/Köy, 13 Ada, 4 Parsel, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.12.2015 tarihli yazısında imar durum belgesine göre; 13 ada 4 parsel sayılı yer; * 26.09.2009 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında konut alanı ve yol olarak planlanmış olup, plan notları uygulama hükümlerine göre taşınmazın bulunduğu bölgede imar kanunun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmadan inşaat izni verilmemektedir. 'denilmiştir. Alınan imar durumunun güncel olduğu teyit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve TKGM sisteminden alınan çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı olarak kullanılan bahçeli 1-2 katlı yapılar mevcuttur. Nişangah Caddesi üzerinde tadilatlı bakımlı 3-4 katlı yapılar görmek mümkündür.Yapılaşmanın orta yoğun olduğu aynı zamanda düzensiz bir yapılaşmanın olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta ve alt düz y gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, Kara toplu taşıma araçlarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Konu taşınmaz, Tapu kayıtlarında İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu (İdari: Yenimahalle) Mahallesi, Y: Çiftlik Cad Mevkii, 13 ada, 4 parsel 497,00 m Yüzölçümlü, Bahçeli Ahşap Ev vasıflı taşınmazdır. Parsel geometrik olarak Düzgün dörtgen şeklinde olup topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde kapı girişi 37 olarak numaralandırılmış yapı; zemin kat ve | normal kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 150 m, HII. Sınıf A grubu yapılardandır. Binanın dış cephesi boyalıdır. Binanın zemin katında dükkan ve kömürlük, 1.normal katında | daire bulunmaktadır. Parselin bahçe kullanımı olduğu görülmüş olup üzerinde çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarında Göksu mahallinde Yeni Mahallesi, 13 ada 4 parsel sayılı 497,00 m² miktarlı bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamının üzerindeki bina ile birlikte mahallinde alan üzerinden (arsatbina değeri) toplam 4.000.000-TL. Bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir. Taşınmaz kaydında KROKİDE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE A HARFİ İLE GÖSTERİLEN KISIM YOLA TECAVÜZLÜ OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. 3402 Sayılı Kanunun 22 maddesinin Z. Tıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. şerhleri mevcuttur.

Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.