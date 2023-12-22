Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1599 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1599 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 12715 parselde kayıtlı, 9.772,90 m2 yüzölçümlü, 244/100000 arsa pay/payda, A Blok 4. kat (311) b.b. no.lu "ofis" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Merkez Mahallesi, Seçkin Sokağı No: 4 Dap Vadi Z Ofis A Blok 311 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 13:50

20/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.