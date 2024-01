ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUHTELİF TARLALARA AİT SATIŞ İHALESİ İLANI



Muğla İli Ortaca Belediye Başkanlığından;

1-Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen 2 adet taşınmaz 23.01.2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde sırası ile Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 Ortaca / MUĞLA adresinde bulunan Ortaca Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu(Encümen) huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.

İlçesi Mevkii/Mahalle Sokak Ada/ Parsel Niteliği Yüzölçümü Hissesi Muhammen Bedel ₺ Geçici Teminat ₺ İhale Saati Ortaca Gökbel Kükürt Dere 179/3 Tarla 728,98 m² TAM 1.700.000,00 ₺ 51.000,00 ₺ 10:00 Ortaca Gökbel Alanbaşı 116/37 Tarla 2.926,76 m² TAM 6.000.000,00 ₺ 180.000,00 ₺ 11:00

2-İhale dokümanı(şartname, yer görme ve borcu yoktur belgeleri) Ortaca Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesi 500,00 ₺ bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini alması zorunludur.

3-İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:



A-GERÇEK KİŞİLER

3.1.Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri,

3.2.İmza Beyannamesi (Noter Onaylı),

3.3.Adli Sicil Belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olacaktır)

3.4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.

3.5. Yer görme belgesi, İhalelerden yasaklı olmadığına dair beyan

3.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)

3.7.Tebligat için adres beyanı

3.8.Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik, yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi, borcu olmadığına dair belge. (Son 30 gün içerisinde alınmış olmalı)

3.9. Şartname satın alındığına dair makbuz

3.10. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası



B- TÜZEL KİŞİLER

3.2.1- Yetki Belgesi (ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)

3.2.2-İmza sirküleri,

3.2.3-Adli Sicil Belgesi (Şirketin hâkim ortağı/Şirket Müdürü/ varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)

3.2.4-Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliğinin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi)

3.2.5- Vergi Numarası/ Vergi Levhası

3.2.6- Tebligat için adres beyanı

3.2.7-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.

3.2.8-Yer görme belgesi, İhalelerden yasaklı olmadığına dair beyan

3.2.9-Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik, yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi ve borcu yoktur belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olması)

3.2.10-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)

3.2.11-Şartname satın alındığına dair makbuz

3.2.12-Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası

4-Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

5-Yerli ve yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

6-İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 22.01.2024 günü saat:16:00’ya kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Evrak teslim tarihinden sonra postada/ kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

8-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

9-İdare, ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11-Taşınmazların satış bedeli ve her türlü vergi, resim,harç vb.tutarlar ihale kararı onaylandıktan sonra ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde peşin ödenir.

12- İhale ile ilgili karar pulu tutarları ile vergi, resim, harçlar ve diğer giderler istekli (ihaleyi alan) tarafından ödenecektir. Satışa ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekli (ihaleyi alan) tarafından ödenecektir. Satış bedeli üzerinden 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği katma değer vergisi alınmayacaktır.



İlan olunur. Ortaca Belediye Başkanlığı