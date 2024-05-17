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        PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 19.05.2024 - 00:00
        İHALE İPTAL İLANI
        PROMOSYON ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
        PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

        PROMOSYON ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

        1- İdarenin
        a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 PENDİK/İSTANBUL
        b) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495
        c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr
        2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
        a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 26.04.2024 - 5103
        b) Gazetenin adı ve İnternet Haber Sitesi tarihi (yayımlanmış ise) : AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS, www.haberturk.com.tr - 26.04.2024
        3- İhale İptal Tarihi
        4- İptal nedeni veya nedenleri 16.05.2024
        Hediye Seti Alımı ihalesinin niteliği veya miktarında değişikliğe gidilmesi nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02034570