T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/264 Esas - 2023/30 Esas- 2022/282 Esas



Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili 2022/264 Esas sayılı dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Camidağı Mahallesinde bulunan 117 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 318,28 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 117 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 392,95 m²'lik daimi irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2023/30 Esas sayılı dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesinde bulunan 102 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 303,00 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 108 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 832,55 m²'lik daimi irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2022/282 Esas sayılı dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Camidağı Mahallesinde bulunan 117 ada 9parsel sayılı taşınmazın 509,03 m²'lik daimi irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Emine Toptan ve Zeynel Kara'ya dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

a)Davalı Emrullah ve Ziyaret kızı, 24/06/1958doğumlu, 15**488 TC kimlik numaralı EMİNE TOPTAN'a İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının 2022/264 Esas ve 2023/30 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu 04.07.2024 günü saat 09:40'ta mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere;

b)Davalı Emrullah ve Ziyaret kızı, 24/06/1958doğumlu, 15**488 TC kimlik numaralı EMİNE TOPTAN ve Davalı Hasan ve Nevzadiye oğlu, 01/07/1980 doğumlu, 24****34 TC kimlik numaralı ZEYNEL Kara'ya İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların 2022/282 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu 04.06.2024 günü saat 09:58'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere; İLANEN TEBLİĞ olunur. 29/02/2024