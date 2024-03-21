SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/678 Esas



DAVALI : MEDAİN ÇENGEL İstiklal Mah. Hazal Sok. No:12 Serdivan/Sakarya Serdivan/ SAKARYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı vekili tarafından davalı aleyhine nafakanın artırımı talepli dava açıldığı, davacı lehine aylık her ay 5000 TL tedbir nafakası ödenmesini, davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı MEDAİN ÇENGEL (TC NO 64414158924) 'e tebliğden itibaren Durusma Günü: 25/04/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, 'Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasına gelmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ihtar olunur.' hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı İHTAREN 64414158924 TC kimlik numaralı Ali- Fevziye oğlu MEDAİN ÇENGEL ' e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.