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        SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.02.2024 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1595 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
        ADA NO : 1204
        PARSEL NO : 57
        VASFI : Kargir Dükkan
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil İbrahim YALÇIN, Sebahattin YALÇIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahale 1204 ada 57 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1595 Esas sayısında dava açılmıştır
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
        ilan olunur. 25/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01989076