T.C.

ŞANLIURFA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/368 06.02.2024

KARAR NO: 2021/393

İ L A N



İbrahim ve Halime oğlu, 01.01.1999 Cafer Mansur/Halep Doğumlu, Hıdırlı Mah. Prof. Dr. Bahriye Üçok (eski) Cad.No.49 Ereğli Konya adresinde oturan Suriye uyruklu Muhammed ELHAMMUD'UN katılan sıfatının bulunduğu Şanlıurfa 3.Ağır Mahkemesinin 2019/368 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 08.10.2021 tarih 2021/393 karar sayılı karar ile sanıklar Furkan Şahin ve diğer sanıklar hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezalarının teciline, bir kısım sanıkların hükmün açıklamasının geri bırakılmasına dair karar verilmiş olup, katılan Muhammed Elhammud'un adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her hangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından, gerekçeli karar ve sanıklar müdafii ile C.Savcısının istinaf dilekçelerinin tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29.maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31 maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 06.02.2024