SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/14 Esas



DAVACI : MEHMET GÜL, 27214147390 TC kimlik numaralı

VEKİLİ : AV. MUAMMER HAPİL

DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehir Belediyesi No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/Türkiye Muratpaşa/ ANTALYA

Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz/Macar Mahallesinde bulunan;

Doğusunda 190 ada 1415 parsel,

Kuzey batısında 190 ada 1425 parsel,

Batısında 190 ada 1426 parsel,

Güneyinde 190 ada 1416 parsel,

Kuzeyinde 458 ada 9 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu

6547,23 m2 ve 3418,98 m2 olmak üzere iki parça taşınmazın

Davacı Mehmet GÜL adına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.