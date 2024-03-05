SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/14 Esas
DAVACI : MEHMET GÜL, 27214147390 TC kimlik numaralı
VEKİLİ : AV. MUAMMER HAPİL
DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
2- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA
3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehir Belediyesi No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/Türkiye Muratpaşa/ ANTALYA
Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz/Macar Mahallesinde bulunan;
Doğusunda 190 ada 1415 parsel,
Kuzey batısında 190 ada 1425 parsel,
Batısında 190 ada 1426 parsel,
Güneyinde 190 ada 1416 parsel,
Kuzeyinde 458 ada 9 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu
6547,23 m2 ve 3418,98 m2 olmak üzere iki parça taşınmazın
Davacı Mehmet GÜL adına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.