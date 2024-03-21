SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/248 Esas

KARAR NO : 2023/62



Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar Bayram ACAR ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 28/04/2023 tarihli hükmünde özet ile; dava konusu Siirt İli, Merkez İlçesi, Yokuşbağlar Köyü 174 ada 71 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptaline, davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline, baraj göl alanı olarak tapudan terkinine, dava konusu;Siirt İli, Merkez İlçesi, Yokuşbağlar Köyü 174 ada 71 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesi oranındaki kamulaştırma bedelinin468.671,35 TL olduğunun tespitine,bedele davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 11/03/2022 tarihinden, karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, karar verilmiştir.

Yine söz konusu kararın tashihine ilişkin 10/05/2023 tarihli tashih şerhi kararı ile, kesin olarak verilen kararın, davalı Bayram ACAR dışındaki bazı davalılar yönünden istinafa tabi olabileceğine dair karar verilmiştir.

Kararın taraflara tebliği sonrasında davacı kurum vekili tarafından, 'hükmedilen kamulaştırma bedelinin yüksek olduğu ve raporların hukuka uygun olmadığı' gerekçesiyle istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Söz konusu karar, tashih şerhi ve istinaf dilekçesi davalı Bayram ACAR dışındaki tüm taraflara usulünce tebliğ edilmiş, Bayram ACAR'ın tebliğe yarar adresine ulaşılamaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu tashih kararına karşı işbu ilanın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı da yine ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği hususları, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/03/2024