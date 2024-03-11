Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2022/249 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/249 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KORUCU Mahalle/Köy, 1865 Ada, 18 Parsel, 4.543,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın doğusu Sultan Selim Caddesi tarafından sınırlandırılmıştır. Geometrik olarak üçgen şekline benzer bir geometrisi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir taşınmaz yoktur, üzerinde ekonomik değeri olan bir bitki örtüsü bulunmamaktadır. Bulunduğu bölge itibariyle her türlü alt yapı hizmeti, yol bağlantısı, içme suyu, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, iletişim imkanları, Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Üzerinde ekili bitki bulunamamaktadır. Değer içermeyen çalılar bulunmaktadır. Şile Belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgiye istinaden, Kumca caddesinin emlak vergisine esas sokak rayiç değeri 2023 yılı için 74,24TL/m2 ve 2022 yılı için 45,98TL/m2 olarak verilmiştir. Satışa konu taşınmazın değeri 11.269.445,00TL'dir.

Adresi : Korucu Mah., 1865 Ada, 18 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.543,67 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 17/06/2016 T.T'li 1/1000 Ölçekli Satmazlı- Korucuköy- Erenler Mahalleleri Uygulama İmar Planında Kısmen Dere Alanında, Kısmen Dere Etkilenme Alanında, Kısmen de Tarımsal Nitelikli Alanda Kalmaktadır.

Kıymeti : 11.269.445,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:11

07/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.