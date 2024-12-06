Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00

        İLAN

        SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/79 Esas
        KARAR NO : 2024/232


        Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda hüküm kurulan
        "1-)Davanın KABULÜ İLE;
        -9.414,67 TL bedelin 21/03/2023 tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
        2-)Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 643,12-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
        3-)Davacının yaptığı 13.056,00 basın ilan kurumu masrafı ve 500,00 TL posta müzekkere ücreti olmak üzere toplam 13.556,00- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
        4-)Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,
        5-)Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesaplanan 9.414,67-TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine;
        Dair davacı vekiline gerekçeli kararın tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUAÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklindeki karar davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135563