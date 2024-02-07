SİVAS İCRA DAİRESİ

3.100.000,00

1

Adet

Taşınır

1 Adet İş Makinesi Sunulan bilirkişi raporuna göre İş makinesine ait incelemeler sırasında aracın anahtarının mevcut olmadığı, araca ait ruhsatın mevcut olmadığı, aracın renginin SARI - SİYAH olduğu görülmüştür.

Aracın 2011 model yılına sahip VOLVO marka, EC460CL tipi, dizel yakıtlı EKSKAVATÖR olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemeler sırasında; Ön camının kırık olduğu, Yan aynalarının olmadığı, Yükleme kepçesinin olmadığı, Kepçe ön kolunun ve silindir-pistonunun bulunmadığı görülmüştür. Aracın anahtarı olmaması sebebi ile araç çalıştırılamamış olup, çalışma saati 10.011,3 saat olarak tespit edilmiştir. Araç üzerinde plaka olmaması sebebi ile şase numarasından kontrolü sağlanmış olup VCEC460CT00115310 şasi numaralı araç olduğu tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında yukarıda teknik özellikleri belirtilen aynı model aynı özellikleri taşıyan bir aracın (iş makinesinin) keşif sırasında görülen eksiklikleri ve yapılan gözlem ile tespit edilemeyen kusurlar bulunabileceği de göz önünde bulundurularak, mevcut hali ile piyasa değerinin 3.100.000,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.